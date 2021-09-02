“Okullarda Covid-19 ile mücadele” konulu bilgilendirme yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Okullarda Covid-19 ile mücadele” konulu bilgilendirme yapıldı

İHA

“Okullarda Covid-19 ile mücadele” konulu bilgilendirme yapıldı

Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlayacak olması sebebiyle Erzincan Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından “Okullarda Covid19 ile Mücadele” konulu bilgilendirme yapıldı.
Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde pandemi sebebiyle okullarda uzaktan eğitim modeli uygulanmasının ardından bu yıl aşı çalışmaları sebebiyle hastalığın seyrinin normalleşmesi üzerine yeniden yüz yüze eğitimin uygulanacağı açıklandı. 19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 20212022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Covid19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırlandı. Bu rehber doğrultusunda 20202021 eğitim öğretim yılının daha sağlıklı ve güveni bir şekilde devam edebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul müdürü, müdür yardımcısı ve okul aile birliği başkanlarına yönelik Covit19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler konusunda Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda öncelikli olarak gündemde bulunan Covid19 aşısının önemi anlatılarak, maske, mesafe ve hijyenin de hayatın bir parçası haline geldiği anlatıldı. 20212022 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okullarda havalandırma, genel temizlik kurallarına uyulmasının mücadelede geçen sürecinde sekteye uğramaması açısından çok önemli olduğu ifade edildi. Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranacakları ve sonuçların okul idaresi tarafından kayıt altında tutulacağı yeniden hatırlatıldı. 16 yaşından gün almış olan öğrencilere de Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapıldığı, anne ve babasının eNabız üzerinden muvafakat vermesi üzerine aşı olabilecekleri söylendi. Tüm okulları kapsayan bu toplantılar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak üç gün daha devam edeceği belirtildi.
Düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Taş ve İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Şahin Uçar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı Katil zanlısı evinin balkonunda saatlerce elindeki tüfekle teslim olmamak için direndi
YEREL HABERLER Erzincan’da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat ...
Erzincan’da, sene başı öğretmenler kurul toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da, sene başı öğretmenler kurul toplantıları ...
Çifte cinayet şüphelisi film gibi operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Çifte cinayet şüphelisi film gibi operasyonla ...
Tercan Baraj Gölü balık üretim üssü olacak
YEREL HABERLER Tercan Baraj Gölü balık üretim üssü olacak
24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon ...
Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor
YEREL HABERLER Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor
Yapılandırma tarihi 30 Eylül’e kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Yapılandırma tarihi 30 Eylül’e kadar uzatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında ...
Erzincan’da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.