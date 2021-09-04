Erzincan’da “2. Geleneksel Koç Katım Şenliği” düzenlendi

Erzincan’da geleneksel hale getirilen koç katım şenliğinin ikincisi düzenlendi.

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen koç katım şenliğinin ikincisi düzenlendi. Çayırlı ilçesi Karataş Yaylası’nda ilk olarak konuşmaların yapıldığı şenlikte, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Erzincan’daki küçükbaş hayvan varlığından ve Erzincan ekonomisine sağladığı katkıdan bahsederek, koç katım şenliğinin amacını anlattılar.

Ardından söz alan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ikinci koç katım şenliğinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Son olarak konuşan Vali Mehmet Makas, Erzincan’da tarım ve hayvancılığın Erzincan ve ülke ekonomisine önemli destek sağladığına vurgu yaparak, tulum peyniri üretimini artırmak adına devlet olarak üreticiler için desteklerin devam edeceğini söyledi. İkinci koç katım şenliğinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Vali Makas, tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından çoban keçesi giyen Vali Makas, kendisine getirilen yavru kuzuyu severek, üzerlerine Türk Bayrağı çizili, süslenmiş damızlık koçları davul zurna eşliğinde sürülerin içine saldı.

Çayırlı ilçesi Karataş Yaylası’nda düzenlenen şenliğe Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Çayırlı İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, bazı kurum müdürleri ve koyun keçi yetiştiricileri davetliler katıldı.

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