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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 64 yaşındaki kick boksçu Covid-19’u yaptığı sporla yendi

İHA

(Özel) 64 yaşındaki kick boksçu Covid-19’u yaptığı sporla yendi

Erzincan’da yaşayan 64 yaşında kick boksçu geçirdiği Covid19’u yaptığı sporla atlattı.
Erzincan’da çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Karaçalı, mesleğinden arta kalan zamanlarda kick boks yapıyor. 64 yaşında ki kick boksçu genç görüntüsüyle dikkat çekiyor ve spor salonunda antrenman yaparak gençlere de örnek oluyor. Kendini olduğu yaşından daha genç hisseden Karaçalı, geçirdiği Covid19 virüsünün etkisini daha az hissetmesi ve sorunsuz atlatmasını yaptığı spora borçlu olduğunu belirtiyor.
64 yaşında olmasına rağmen hala 25 yaşında bir delikanlı gibi hissettiğini söyleyen Karaçalı, “64 yaşındayım, kick boks ve tekvando sporlarıyla uğraşıyorum. Köyde hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum. Haftanın 3 günü de spor salonunda zamanımı geçiriyorum. Spor insanlara zindelik kazandırır ve hastalıklardan uzak tutar. Bu nedenle insanları spor yapmaya davet ediyorum. 4 ay önce korona virüs geçirdim. Nefes alamıyordum. Ama şimdi spor yaparak Allah’a şükür ki zindeyim, istediğim gibi nefesimi kullanabiliyorum. Aşılarımı vuruldum ve sağlıklı bir şekilde çalışmalara devam ediyorum. Antrenmanlarda ve müsabakalarda kendimi ispat edebiliyorum.” dedi.
Ali Karaçalı’nın antrenmanlarına öncülük eden antrenör Çetin Gökdemir, “Korona virüs hala devam ediyor. Bu virüsün en güzel ilacı ise spor. Sporla ciğerleri açıyoruz, ter atıyoruz. Bunun için insanları spora davet ediyorum. Yaş geçtikçe kemik erimesi başlıyor ve zamanla insanların ciğerleri kapanıyor. Bundan sonra ki hayatlarını daha güzel bir şekilde geçirmek istiyorlarsa kadınlar evde, erkekler kahve köşesinde oturmasınlar. Spora gelip ter atsınlar. Benim insanlara çağrım, gelin spor yapalım rahatlayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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