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Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Gül: “Öğretmenlere zorunlu PCR testi yapılmasını doğru bulmuyorum”

İHA

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Gül: “Öğretmenlere zorunlu PCR testi yapılmasını doğru bulmuyorum”

EğitimBirSen Erzincan Şubesi’nin İl Divan Kurulu Toplantısında konuşma yapan Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, “Öğretmenlere zorunlu PCR testi yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.
MemurSen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) Erzincan Şubesi’nin İl Divan Kurulu Toplantısı, Erzincan’da bir otelde gerçekleştirildi. Kuranı Kerim okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan EğitimBirSen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül “Öğretmenlere zorunlu PCR testi yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.,
EğitimBirSen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, açılış konuşmasına toplu sözleşme hakkında görüşlerini dile getirerek başladı. Gül,“Salgın dolayısıyla 2 yıldır bir araya bu şekilde gelememiştik. Malum bir toplu sözleşme süreci yaşadık. Bu süreçte bir önceki sözleşmeye imza atmadık. Allah’tan imza atmadık. İmza atmadığımız halde sahada dayak yedik, sanki imza atmışız gibi değerlendirildi. İmza atmamanın aslında bize neye mal olduğunuz biz gördük. Elbette ki verilen o yüzdelik zamma imza atamazdık ama arkadaşlar memur toplu sözleşmesi işçilerden farklıdır. Memurlarda, siz toplu sözleşmeye imza atmadığınızda hizmet kolları boyutuyla aldığınız kazanımlarda imza altına alınmıyor. Toplu sözleşmelerin şöyle bir özelliği var; Biz aslında toplu sözleşmeleri 2 yıllığına imzalıyoruz. Yani aldığınız bütün kazanımlar, 2 yıllığına geçerli.” dedi.
Aşı olmayan öğretmenlere yapılacak olan PCR testi zorunluğunu kabul etmediğini dile getiren Gül, “Şimdi okullar açılacak. Diyorlar ki okulları her şeye hazırlayın ama ortada hizmetli yok. Yani pazartesi okulları hazır etmek için okul idarecilerimiz canı gönülden çalışıyorlar, belki çoğu okulda hizmetli yok ve o şekilde çalışıyorlar. Bunu düzeltmek yerine, okullara bütçe vermek yerine, pazartesi gelenlerin PCR testi var mı yok mu onu konuşacağız. Evet, bugün pandemi ile mücadelede aşı önemli ama aşı olmayanları da daraltmanın bir âlemi yok. Çünkü birileri ikna olmamış. Diyorlar ki aşı acaba ben de üç gün sonra nasıl bir şey bırakacak. Öyle bir endişesi varsa bunu zorla yapmanın, yaptırmanın da bir anlamı yoktur. Dolayısıyla PCR testi, kabul edilir bir durum değildir.” diye konuştu.
EğitimBirSen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül’ün ardından söz alan Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ise sendikacılığın önemine değinerek, “Sendikacılık, bu dünyadaki belki de en zor işlerden birisi. Bizim gibi hayatı iki boyutuyla gören, asla maddiyata indirgemeyen, manevi değerlerine önem veren kurum ve kuruluşlar ve teşkilatlar için hem bu dünyamızı imar etmenin hem de ahiretimizi mamur etmenin en önemli araçlarından birisidir. Zaman ayırıyoruz, sabrediyoruz, metanet gösteriyoruz, eşimize çocuklarımıza göstermediğimiz hoşgörüyü gösteriyoruz. Hayatımızda bir kere gördüğümüz insanların dertleriyle dertleniyoruz. Zamanımızı başka insanlar için kullanıyoruz. Başkaları için yaşıyoruz. Biz sendikacılığı iki kapısı için yapıyoruz. Birincisi üyelerimiz için refah kapısı diğeri ise tüm insanlık için felah kapısı olarak görüyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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