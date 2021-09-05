Erzincan’da saman balyalarının altında kalan 6 çocuk annesi hayatını kaybetti

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde saman balyalarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 6 çocuk annesi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah erkenden büyükbaş hayvanlara yem vermek için saman çıkaran 6 çocuk annesi Neriman Yılmaz (56), saman balyalarının üzerine devrilmesi sonucu havasız kaldı. Nefes almakta zorlanan ve ağır yalanan kadın yakınlarının durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulansla Üzümlü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Neriman Yılmaz kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri olay mahallinde incelemede bulunurken Yılmaz’ın cenazesinin Pişkidağ’da toprağa verileceği bildirildi.

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