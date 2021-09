Erzincan’da 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 39 bin 628 öğrenci ders başı yapacak

Erzincan’da 20212022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 39 bin 628 öğrenci, 3 bin 536 öğretmen, 2 bin 463 derslikte ders başı yapacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da yüz yüze eğitim 6 Eylül'de yeniden başlıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler yeniden sınıflarında ders başı yapacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri başladı. 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticiler için kılavuzlar hazırlayarak, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Hazırlanan kılavuzlar kapsamında okullarda müdür yardımcıları ve nöbetçi öğretmenlerin yanı sıra psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacak.

Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek ve okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları okula maske takarak gelmenin yanı sıra, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskeler ücretsiz olarak verilecek.

“Veli ve ziyaretçilere sınırlandırma”

Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda, okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

“20212022 eğitim öğretim yılı takvimi nasıl olacak”

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 20212022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştiriliyor.

“İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün 20212022 eğitim öğretim yılı mesajı”

İlköğretim Haftası eğitim, insan ruhunu biçimlendirme sanatıdır. Bütün fiziksel imkânlarımız, koşuşturmamız, hazırlıklarımız öğrencilerimizin gözlerine bakıp onların ruhlarındaki enerjiyi tekrar yakalayabilmek içindir. Aslında ruhumuzun her zaman bir yol göstericinin sesine olan ihtiyacı, susamış bir bozkırın suya olan ihtiyacı gibi. Sabırsızlığımız, neşemiz ve heyecanımız uzun süre sonra tekrar öğrencilerimizin ruhlarına temas etme umudundan kaynaklanıyor. İşte bugün bu umutla ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, geleneklerimize bağlı millet olmanın ulvi bilincini zihinde ve kalbinde taşıyan nesiller yetiştirmek için bismillah diyoruz. Salgın döneminde okullarımızın sürekli açık kalması için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde hareket edersek inanıyorum ki güzel ve verimli bir dönem geçireceğiz.

Kıymetli öğretmenlerimiz, öğretmenliği donmuş, sıradanlaşmış bir çerçeveden kurtarmak, icra edenin de muhatap olanın da zevk aldığı bir yaşama biçimine dönüştürmek için tek çaremiz okumak, anlamak ve anlatmaktır. Zira çocuklarımız işaret parmaklarınıza değil ayak izlerinize bakar. İyi bir örnek olduğumuz sürece iyinin, doğrunun, faydalının peşinden giden, üreten nesiller yetiştirebiliriz. Kendini sürekli yenileyen, kişiliğiyle, duruşuyla, hayata bakışıyla birer örnek olan siz değerli öğretmenlerimizin gayretleriyle yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz.

Değerli velilerimiz, Sydney Harris der ki : “Eğitimin tüm amacı aynaları pencerelere çevirmektir.“ Keşfeden, sorgulayan, bilimin ışığında kendini yenileyen bireyleri hep beraber yetiştireceğiz. Çocuklarımızın ikinci evi, okullarımız olacaktır. Sizin için en kıymetli varlıklarınız olan çocuklarınızı bize emanet ettiğinizin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Öğretmeni, yönetici ve tüm çalışanları ile eğitim dünyamız bu sorumluluk bilinci ile ülkemize umut dolu bir gelecek yaratma isteğinde kararlıdır. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın eğitiminde okulla sürekli diyalog halinde olmanız, çocuklarımızın gelişimlerini yakından takip etmeniz öğrencilerimizin başarısını artıracaktır.

Sevgili öğrencilerimiz, bu eğitimöğretim döneminde tecrübeli öğretmenlerimiz ve modern dersliklerimizle sizlere eğitim vereceğiz. Öğretmenleriniz sizleri sabırsızlıkla bekliyor. Sizlere yol gösterecek, sizlerin geleceğine yön verecek, ufuk açacak eğitim kadromuzla başarılı bir dönem geçireceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerin varlığı, bizler için en büyük güç kaynağı olduğunu unutmayın. Zenginleştirilmiş eğitim ortamında inanıyorum ki büyük başarılar elde edeceksiniz. Yeter ki öğrenme aşkını, keşfetme merakını canlı tutun. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü unutmayalım “Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Sizlere başarılar diliyorum. Ben bu duygu ve düşünceler içinde ilköğretim haftasının ve yeni eğitimöğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize esenlikler diliyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.