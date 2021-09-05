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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meşe odununun mangal kömürüne

İHA

Meşe odununun mangal kömürüne

Erzincan’da ateş, duman ve sıcağın altında gün boyu ter döken meşe kömürü işçileri, 2000 rakımlı yaylada mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyor.
Mardin'den Erzincan'a gelen aile, çadırlarda konaklayıp kestikleri meşe odunlarından ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu ter dökerek mangal kömürü üretiyor. Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pelitli köyüne gelerek ormanlık arazide çadırlarda konaklayan aile, istifledikleri odunları günlerce yakarak mangal kömürü üreterek ekmek mücadelesi veriyorlar. Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan aile bireyleri, gün boyunca ateş karşısında ellerine ve yüzlerine bulaşan is ve dumana aldırış etmeden kestikleri meşe odunlarını yakarak mangal kömürüne dönüştürüyor.
“İçten içe yanarak kömüre dönüşüyor“
Meşe ağaçlarının üzeri saman ve toprak örtülü ocaklarda özel bir yöntemle yaklaşık 20 gün içten içe yanmasıyla mangal kömürüne dönüşmesinin ardından elde edilen kömürler çuvallara doldurup toptancılara satılıyor. Ormanlık alanda yapılan işlemler sırasında yangın çıkmaması ve kömürlerin yanmaması için de gece gündüz nöbet tutuluyor. Kömürleri parçalayıp çuvallara dizen işçiler, yoğun duman ve sıcaklık altında günde 1314 saat çalışıyorlar.
Geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Haziran ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor. Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü daha sonra satışa sunuluyor.
Bunca uğraşa karşın emeklerinin karşılığının az olduğunu ifade eden işçiler, “Öncelikle belirlenen alandan odunlarımızı kesip ocağa getiriyoruz, kubbe şeklinde dizip üstünü topraklıyoruz. Daha sonra ise üzerinden ateş bırakarak 1520 gün arasında yakıyoruz. Yakma esnasında yangın çıkmaması için nöbete başlıyoruz. Sırasıyla askeriye nöbeti gibi değişim yapıyoruz. Çok zorlu bir iş ama bu mesleğe alıştığımız için yapıyoruz. Mangal kömürü yapmak zor iş, çoluk çocuk ile buraya gelerek ekmek peşindeyiz. Ama yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. 2 yıl önceki sattığımız fiyatlara bu sene veremiyoruz” dediler.
Yaklaşık 2,5 ton odundan 1 tona yakın mangal kömürü elde ediliyor. Hazır hale gelen mangal kömürünün tonu ise 2 bin 500 liradan satışa sunuluyor.
“Vali Makas mangal kömürü üretimi yapan aileleri ziyaret etti”
Zorlu üretim süreci hakkında bilgiler alan Vali Mehmet Makas, bereketli ve bol kazançlar diledi.
Vali Makas, beraberindeki Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek, Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz ile birlikte Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli Köyü yakınlarında mangal kömürü üretimi yapan ailelerin konuğu oldu.
Kömür üretimi ile ilgili zorlu süreç hakkında bilgiler alan Vali Makas, ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Vali Mehmet Makas, ailelerin eğitim ve sağlık gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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