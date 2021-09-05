Dorsesinde otomobil yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden oldu

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Erzincan’da dorsesinde iki otomobil yüklü bulunan tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan Sivas karayolu 20. kilometrede meydana gelen olayda, Ziya Ustabaş yönetimindeki 06 AL 4851 plakalı tır hareket halindeyken Sakaltutan Geçidini inişte Heybeli Palanga arası kavşağında araç motorunun alt kısmında yangın çıktı. Tır sürücüsü aracını orta şeritte ki bariyerlere kontrollü yaslama yöntemi sonucunda durdurdu.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırdaki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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