Asfalt çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak tren garında yol bakım çalışması gerçekleştirildi ve kötü durumdaki bölgelerde asfaltlama yapıldı. Tren garında alt yapı çalışmalarından dolayı deforme olan 2800 m2 alana toplam 640 ton sıcak asfalt döküldü.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Fatih Taştı, Erzincan genelinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kış öncesinde ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve vatandaşların talepleri sonrasında işleme alınan bölgelerde belirli periyot çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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