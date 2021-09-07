Güzel Sanatlar Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 20212022 eğitimöğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleşen ve pandemi kurallarına göre düzenlenen sınav için öğrenciler ve sınav görevlileri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sınavın gerçekleştirilmesini sağladı.

Sınav öncesi sınava katılan tüm öğrenciler başarı dileklerini ileten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Güzel Sanatlar Fakültesinin ilk olarak 20202021 yılında Resim Bölümüne öğrenci aldığını ve bu yıl ikinci sınıflarına kavuşacağını belirtti. Kavukçu, Resim Bölümü ile eğitim öğretim hayatına başlayan Fakültenin, gelecek yıl için farklı bölümleri de aktifleştirebilmek amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasında duyurulacak olup, kesin kayıtlar 09.09.2021/10.09.2021 tarihlerinde yapılacak.

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