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Erzincan’da kentsel dönüşüm projesi 1. etapta yer alan konutların son betonu dökülüp kura tarihleri belli oldu

İHA

Erzincan’da kentsel dönüşüm projesi 1. etapta yer alan konutların son betonu dökülüp kura tarihleri belli oldu

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan KızılayHocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etapta yer alan ve hak sahiplerine verilecek olan 136 konutların son betonu dökülüp kura tarihleri belli oldu.
Projede yer alan konutların son betonu atılırken bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Erzincanlı hemşerilerim bugün Kızılay Hocabey kentsel dönüşümünün son beton atma törenindeyiz. Şu an geldiğimiz günden itibaren buradaki kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için emek veren tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnşaatın şantiyesinde çalışan ve burada denetim mekanizmasında görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir özveriyle başladığı günden beri hızlı bir şekilde koşturdular. Bir yıl içerisinde 46 bloğun tamamının kaba inşaatını bitirme noktasına bugün getirdiler. Allah nasip ederse 1 yıl sonuna bütün iç hatlar tamamlanmış içine taşınır bir vaziyette gelmiş olacak. 140 kişiye yakın bir hak sahibimiz var. Bunların çekilişler önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak. Çevre düzenlemesi ile birlikte bütün eksiklikler giderildikten sonra taşınması sağlanacaktır. Memleketimize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor daha nice yatırımların yapılması için Erzincan'ın verdiği desteklerin devamını arzu ediyoruz.” dedi.
Konut karşılığı anlaşma yapılan hak sahiplerine verilecek olan 136 konut noter huzurunda ve idari yetkililerin denetiminde yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Çekilen kurada belli olan hak sahiplerine ait konutların daire numaraları, cephe bilgileri ve kat bilgileri de belirlenecek.
Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek olan kura çekimlerinin tarihleri şu şekilde;
2+1 Konutları 11 Eylül Cumartesi saat 10:00
4+1 Konutları 12 Eylül Pazar günü saat 10:00
3+1 Konutları Kuzey Ada 13 Eylül Pazartesi günü saat 10:00
3+1 Konutları Güney Ada 14 Eylül Salı günü saat 10:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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