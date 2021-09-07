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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgede kaba yem yetiştiriciliğine DAP desteği

İHA

Bölgede kaba yem yetiştiriciliğine DAP desteği

Hayvancılığa dayalı üretim yapılan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin tohum desteğiyle hayvancılıkta verim giderek artıyor.
Yeni nesil yem bitkileri desteğinde bulunan DAP BKİ, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Bölge illerinde, hayvancılıkta gelişimin yanı sıra tarım sektörüne yönelim olmasına da ön ayak oluyor.
Bölge illerinin kalkınması için büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını dikkate alan DAP İdaresi, bağlı illerden Ağrı, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Muş’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin yem bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projelerine finansman desteği sağladı.
Dünyada tarım ve hayvancılığa yönelişin arttığı, bu ürünlerin insan yaşamındaki öneminin daha iyi kavrandığı dönemde, DAP İdaresi’nin çiftçilere vermiş olduğu bu destekle, bölgede kaba yem yetiştiriciliğinde değişim ve dönüşümün kapısı bu sayede aralanmış oldu.
Besin değeri yüksek olan silajlık mısır ve tritikale gibi yem bitkilerinin üretilmesine destek sağlayan DAP İdaresi, 2021 yılı yatırım programında da bu desteklerine devam etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bölgenin en önemli sektörünün hayvancılık olduğunu söyledi. Hayvancılığın daha verimli yapılmasında yem bitkilerinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Demirdöğen, tritikale ve mısır silajının bölgemiz için alternatif bir ürün olduğunu dile getirdi.
2021 yılında, “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen projelerden söz eden Demirdöğen, şunları söyledi:
“Ağrı ili Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘Patnos Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ne 1000 hektar alanda ekilmek ve 50 çiftçiye dağıtılmak üzere 12.5 ton Macar Fiği 7.5 ton ise tritikale tohumu desteği sağladık. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesine 33 ton Korunga, 28 ton Fiğ tohumu dağıtıldı. Bu projeden 80 çiftçi yararlandı. Elazığ Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘Palu Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ne 10 ton yem bezelyesi, 10 ton da Macar Fiği alımı için ilgili kurumla sözleşme imzalandı. Bu proje kapsamında sonbaharda ekimi yapılmak üzere tohumlar çiftçiye dağıtılmaya başlanacak. Muş’un Korkut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne aynı proje için destek sağladık. Bu kapsamda, 330 çiftçiye dağıtılmak üzere 8 ton Yonca tohumu desteğinde bulunulacak. Son olarak, Malatya Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün silajlık mısır projesine 11 ton katkıda bulunduk. Yem bitkilerinin yanı sıra insanlarımızın da kullanımı için tohumluk desteklerimiz var. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumu Kavılca buğdayının kullanımının artırılması ve geliştirilmesi projesi için 42 ton buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 2000 hektarlık alanda ekilecek. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘Her Derde Deva Çörek Otu Projesi’ne ise 2 ton çörek otu tohumu desteği sağladık. Sağladığımız toplam tohum desteğimiz 164 ton olup, bunun 120 tonu yem bitkileridir.”
Hayvancılıktan beklenen verimin alınması için hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Demirdöğen, “Sağlanan tohumluk desteğiyle projenin katkısı çok olacak. Verimli üretimle genç nesillerin bu sektöre katılımları artacak. Doğduğu yerde doyan bir nesil planlıyoruz. Bunun için kırsal kalkınmadan yanayız, bu olmadan bölgesel kalkınmadan söz etmek mümkün değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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