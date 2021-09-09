Erzincan’da “Dünya Okuma Yazma Günü” kutlandı

Dünya Okuma Yazma Günü münasebetiyle Erzincan Halk Eğitimi Merkezinde tören düzenlendi.

Düzenlenen programda okuma yazma kurslarına katılarak belge almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün programda yaptığı konuşmada "Herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için okuryazarlık önemli bir aşamadır. Bizler Halk Eğitimi Merkezlerimiz ve tüm okullarımız aracılığı ile okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Salgın döneminde Halk Eğitimi Merkezimizde bir yıl içinde açtığımız 20 kursla 233 kişiye okuma yazma kursu verdik. Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla Erzincan Halk Eğitimi Merkezindeki okuma yazma kurslarımıza katılan tüm kursiyerleri tebrik eder, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederim" dedi.

Programda kursiyerler de aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, okuma isteklerini dile getirip ortaokul ve liseyi de Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile okuyacaklarını belirttiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün daha sonra Halk Eğitimi Merkezindeki diğer kursları da ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet ederek, salgın döneminde eğitimin sağlıklı yürütülmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde, Covit19'a yakalanmamak ve sağlıklı olmak için maske, mesafe ve temizliğin önemine değinerek herkesi aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.