MHP genel merkez heyeti 12 Eylül’de Erzincan’da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Aksu basın mensuplarıyla bir araya gelerek 12 Eylül Pazar günü Erzincan’da yapılacak olan Bölge İstişare Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkalığında düzenlenen basın toplantısında MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne ile beraber açıklamalarda bulunan Erzincan MHP İl Başkanı Salih Aksu, şunları kaydetti;

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin, ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023’ ‘Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ konsepti ile 4 Eylül’de Afyonkarahisar’dan başlayan bölge istişare toplantılarımız, 12 Eylül Pazar günü Erzincan’da yapılacaktır.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli illerimizin İl Başkanları, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve çok kıymetli dava arkadaşlarımızın katılacağı bölge istişare toplantımıza Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak ev sahipliği yapacağız. 11 ilimizden gelen çok kıymetli dava arkadaşlarımızı Erzincan’ımızda en iyi şekilde ağırlayacak ve toplantımızı, toyumuzu bir bayram havasında geçireceğiz.

Bölge istişare toplantımızın divan kurulu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Milletvekili Yaşar Karadağ, MYK üyeleri Adem Yurdagül, Alper Erdem, Hasan Özarslan, İdris Aydın, Muhammed Köse, Mustafa Bahadır Çiçek, MDK üyeleri Cemil Yavuz Aksu ve Taner Gökçek şeklinde olacaktır.

12 Eylül Pazar günü saat 13.00’da Erzincan Merkez Spor Salonunda yapacağımız bölge istişare toplantımıza tüm dava arkadaşlarımız davetlidir. Toplantımızın ülkücü harekete ve memleketimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”

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