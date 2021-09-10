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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24 okuldan 824 öğrenciye öğlen sıcak yemek hizmeti sunulacak

İHA

24 okuldan 824 öğrenciye öğlen sıcak yemek hizmeti sunulacak

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, merkeze bağlı 24 okuldaki taşımalı öğrencilere yönelik öğlen arası sıcak yemek üreten Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde incelemelerde bulundu.
20212022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitime tabi olan ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim türündeki okullara sıcak yemek yapım işini üstlenen Hürriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yemekhanesi İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindekiler tarafından denetlendi. Erzincan merkeze bağlı, 6 ilkokul, 8 ortaokul, 10 lise türünden toplam 24 okuldan 824 öğrenciye öğlen sıcak yemek hizmeti sunulacak. Hijyenik bir ortamda, titiz bir planlama ile saatinde yemek hizmeti verilmesi için bu konuda yoğun mesai yapan aşçı, aşçı yardımcıları ve görevli diğer personeller ile görüşülüp bilgi alışverişinde bulunuldu.
Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Öğrencilerimizin öğle araları yemeklerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda tüketilmesi bizim için önemlidir. Dolayısıyla yemeklerin mutfakhaneden çıkıp ilgili okullara dağıtımının yapılması ile tüketilmesine kadar okul idarecilerimiz, öğretmenlerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu projede emek veren, yoğun mesai harcayan başta mutfakhane görevlilerimize, taşıma hizmetinde bulunan arkadaşlarımıza, okul idareci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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