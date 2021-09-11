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Hacı Hafız Mezarlığı yoluna sıcak asfalt döküldü

İHA

Erzincan Belediyesi, merkeze bağlı Hacı Hafız Mezarlığı yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Hacı Hafız Mezarlığı yoluna sıcak asfalt döküldü

Erzincan Belediyesi, merkeze bağlı Hacı Hafız Mezarlığı yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Kent genelinde sıcak asfalt serme çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için Hacı Hafız Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 300 metre uzunluğundaki yolda ilk olarak stabilize, temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi, alt yapı işlemlerinin ardından 5 metre genişliğindeki yola bin 800 ton sıcak asfalt sererek yolu vatandaşların hizmetine açacak.
Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Hacı Hafız Mezarlığımıza gelen yolun asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Erzincan’ın her mahallesinde olduğu gibi mezarlıklarda bizim için kutsiyet arz etmektedir. Buradaki yolumuzu daha düzenli daha temiz bir hale getirebilmek için emek gösteriyoruz. Şimdiden hayırlı kullanımlar diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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