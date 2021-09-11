Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgârın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 29, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum ve Kars'ta 28, Tunceli'de 27, Bayburt’ta 26 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.
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