ERGAB Başkanı Sevim güven tazeledi

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) 2. Olağan Genel Kurulu’nda, seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Sedat Sevim, güven tazeleyerek oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek merkezinde yapılan ERGAB 2. Olağan Genel Kurulu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan ERGAB Başkanı Sedat Sevim, "1. genel kurulumuzu 3 yıl önce büyük katılım ve coşkuyla İSO'nun Meclis Salonunda yapmıştık. Bu genel kurulumuzu da aynı şekilde yapmayı arzu ederdik ama pandemi maalesef buna olanak sağlamadı. 3. olağan genel kurulumuzu 3 yıl sonra inşallah büyük katılım ve coşkuyla gerçekleştiririz" dedi.

ERGAB'ın üstlendiği misyonu vizyonuyla en güzel şekilde yerine getirdiğini ifade eden Başkan Sedat Sevim, "Birliğimizi İstanbul’da ulusal ve yerel basında çalışan Erzincanlı gazetecileri bir çatı altında toplamak ve birlik beraberliğimizi sağlamak amacıyla kurduk. Kısa sürede önemli yol kat ettik. Kalpleri memleketi için çarpan, Erzincan sevdalısı arkadaşlarımızla, gönül birlikteliği sağlayarak, büyük bir aile olmayı başardık. Bizler Erzincanlı gazeteciler olarak, her daim Erzincanlıların birlik ve beraberliğine katkı sunmaya ve sivil toplum kuruluşlarımızın sesi olarak hemşehrilerimiz arasında bir köprü kurma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Divan Başkanlığını Ramazan Coşkun, katiplikleri Erdal Yavuz ve Arslan Güven’in yaptığı genel kurulda, faaliyet raporunu Ercan Babacan, denetleme raporunu Adnan Öksüz, gelirgider raporları ve tahmini bütçeyi Recep Babacan'ın okumasının ardından raporların müzakeresi yapıldı ve raporlar ibra edildi.

ERGAB Başkan vekili Şener Kara'nın pandemi döneminde birliğin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar hakkında üyelere bilgi vermesinin ardından yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapıldı.

Seçimler sonucunda, ERGAB Başkanlığına yeniden oy birliğiyle Sedat Sevim seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Şener Kara, Veli Erdal Sarıboğa, Ercan Babacan, Mehmet Gülnahar, Recep Babacan, Abdulkadir Başgöze, İsmail Doğru, Emine Güngör, Sıddıka Baylan, Mehmet Elçi, Şenol Korkmaz, Şafak Güven ve Necip Mehmet Özkan seçilirken, Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise, Adnan Öksüz, M. Ayhan Kara, Mehmet Fuat İşık, Yaşar Gülbahar ve Turgay Aslan seçildi.

Genel Kurul sonrasında konuşan ERGAB Başkanı Sedat Sevim, kendilerine gösterilen güvene teşekkür ederek, “Şahsıma ve arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hep birlikte gönül birliği içerisinde etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Erzincan STK’ları ve kurumları ile hemşehrilerimiz arasında güçlü bir köprü olarak, memleketimizin kalkınmasına gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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