Erzincan’da lisedeki bir sınıf karantinaya alındı

Erzincan merkezde bulunan Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nde 2 öğrencinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine bir sınıf öğrencileri karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf da okuyan 2 öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonucunda sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı. Öğrenciler, hijyen kurallarına dikkat edilerek okul çıkışında velilerin gözetimi altında evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi. Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için konu hakkında tüm tedbirleri aldı. Ayrıca okulda eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin ise karantinaya alınmadığı öğrenildi.

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