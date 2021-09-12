Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Palanga köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Fındık idaresindeki 24 AL 761 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Taner Fındık, kaza mahallinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemelerinin ardından Taner Fındık'ın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.