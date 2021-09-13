MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “İçeride ve dışarıda ayakları yere basan egemen bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “İçeride ve dışarıda ayakları yere basan egemen bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz”

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “İçeride ve dışarıda ayakları yere basan egemen bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, tamamen bağcıyı dövmeye endekslemiş bir muhalefet anlayışının olduğunu ifade ederek, “İçeride ve dışarıda milli, güçlü, ayakları yere basan egemen bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
MHP Bölge İstişare Toplantısı, Erzincan’ın ev sahipliğinde Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli İl Başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti. 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023' temalı toplantı sonrasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın muhalefeti eleştirerek, “İçeride ve dışarıda milli, güçlü, ayakları yere basan egemen bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Aydın açıklamasında şöyle konuştu:
“Milliyetçi Harekât Partisi ülke adına ciddi bir siyaset yapan ulu çınarın adıdır. Dolayısıyla biz enine boyuna düşünüp Türkiye’nin ali menfaatine uygun bir takım projeleri gündeme getiriyoruz, söylem haline dönüştürüyoruz. Ve bunu milletimizle, teşkilatımızla paylaşıyoruz. Bugün de yine 2023 hedefleri doğrultusunda bir ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023’ temalı bir bölge istişare toplantıları sürecine başladık. Başlangıcını Afyon’da, daha sonra birincisini Bursa, ikincisini dün Manisa’da, bugün üçüncüsünü de 12 ili kapsayan Doğu Anadolu’muzun güzide kenti Erzincan’da yaptık. Burada hem teşkilatlarımızla bir araya gelip hem istişare toplantısı, onları dinledik, onlarla birlikte olduk hem de genel merkezimizin 2023 hedefleri noktasındaki öngörüleri nedir bunları paylaştık. Verimli bir toplantı geçti. Teşkilatlar adına malum coğrafya çok geniş, çok sarp ama bütün 12 ilimizin de teşkilat mensupları çıkıp geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Önümüzdeki haftalar bu program devam edecek. Ekimin 3’üne kadar devam edecek bir program. Bunları yaptıktan sonrada milletimiz zaten inşallah daha yakın bir şekilde seçmenle temasa geçmeyi planlıyoruz. Şimdi Türkiye’nin bir talihsizliği var. İnanın Türkiye’de gerçek bir muhalefet kaosu var, eksikliği var. Yani muhalefet yapmayı tamamen bağcıyı dövmeye endekslemiş bir muhalefet anlayışı. Burada Cumhur İttifakı olarak biz gerçekten 21. yüzyıla nasıl taşırız, 2053, 2071 gibi gerçekten orta ve uzun vade hedeflerimiz var. Biz buna yönelik bir takım hamleler yapmaya çalışırken muhalefet hala sokakta dolaşıp tezvirat yaymakta, domatesle, soğanla, sarımsakla uğraşmakta. Halbuki millet gerçekten ülke adına yapılanları duymak istiyor. Bu kadar doğal afet yaşıyoruz ama Allah’a şükür hala büyüyen bir ülkeyiz. Uluslararası kuruluşlar deklare ediyor. Yani iki ülkeden biri biziz, gelişen ülkeyiz. Sıkıntılarımız da var, biz onun farkındayız. Bir taraftan da Allah korusun içeride ve dışarıda milli, güçlü, ayakları yere basan egemen bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ama maalesef birilerine inisiyatifini ipotek etmiş yapıların, muhalefetin bundan pek bir şey anladığının kanaatinde değiliz. Sürekli galebe çalıyorlar. Yani dış siyasette işte İdlib’de şehitlerimiz var. Şimdi İdlib’de ne işimiz var diyor yada Suriye’de ne işimiz var diyor. Allah aşkına Ankara’nın merkezinde patlayan bombaları ne çabuk unuttuk. Eğer bizim savunmamız İdlib’den başlıyor ise genel başkan öyle derdi, bugün de Afganistan için aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye’nin güvenliği artık Türkiye sınırları içerisinde değil inanın. Türkiye’nin dışındaki ülkelerde başlıyor. Afganistan’da olmamız gerekir miydi, gerekirdi. Niye çünkü göçü orada tutmak lazım. Orada önlem almak lazım. Orada hamle yapmak lazım. Biz İdlib’de Rusya ile ortak bir devriye programı yaptık. İnanın bir anda göç durdu. Yoksa şu an İdlib’den 1 milyon daha insan gelmişti. Bunları anlayamayan bir muhalefet. Bir taraftan dışarıda, öte taraftan terörle mücadelede çok büyük mesafe katettik. İnsanlarımız sokakta, okulunda, hastanede, caddesinde, kafede oturuyor rahat güvenli bir şekilde gününü gün ediyor. Bunun bir bedeli var mı, var. Mücadele ediliyor büyük masraflar söz konusu. Buna rağmen millet hep İHA, SİHA olarak biliyor ama savunma sanayinde o kadar büyük atılımlar var ki. Helikopter yapımından pilotsuz savaş uçağına varana kadar şu anda 500’ün üzerinde proje büyük bir gizlilikle çok net bir şekilde devam ediyor. Bunlar ülkemiz adına gurur duyulacak şeyler. Peki neden oldu güçlü bir iktidar. Yani pazarlığa açık olmayan. Yani Allah korusun onlar diyorlar ya güçlü parlamenter sistem. Güçlü parlamenter sistem olmaz. Denendi parlamenter sistemle yürümedi. İşte bir takım yapılar sızıyor, transferler oluyor, kandırmalar oluyor, tehditler, şantajlar oluyor ve ülke bir yerlere gidiyor. Bakınız meclis yasamasını yapıyor çok net. Milletvekili, bakan olsaydı işte milletvekili şantajla, tehditle bak bir sonraki seçimde hayır bakanların öyle bir endişesi yok, icraatını yapsın, ülke için ne doğruysa onu yapsın. Şimdi böyle bir erkler ayrımına doğru gittik, güzel şeyler oldu. Pandemiye rağmen, yaşadığımız afetlere rağmen ülke hala büyüyorsa inşallah 2022’de bu ülke ben inanıyorum ki büyük sıçrama yapacak ve 2023’e çok net en büyük sıkıntımız bizim istihdam, gençlerimiz işsiz. Biz bunun farkındayız Cumhur İttifakı olarak ve inanın mesela 15 bin ek öğretmen kadrosu verince ilk tweet'i ben attım. Ben eğitimciyim, o evlatlarımızın sıkıntılarını biliyorum. Dolayısıyla yani ülkenin imkanları biran önce çoğalsın ki çocuklarımıza istihdam olsun, ticaret yapan erbabımıza kredi olsun, yardım olsun, fakir vatandaşa bir katkı olsun, enflasyon düşsün. Bunlar bizim çok ısrarla üzerinde durduğumuz, dile getirdiğimiz şeyler partimizde. Ama maalesef geldiğimiz nokta itibarıyla ne dışarıdaki ne içerideki başarılara bir defa tebrik ederiz, iyi olmuş diyen bir muhalefet anlayışı söz konusu değil. Tam tersine olabildiğince yelpazeyi genişletip, siyasi partilerin sayısını çoğaltıp acaba biz Cumhur İttifakı'nı yüzde 49’lara, yüzde 48’lere çekip de akamete nasıl uğratırızın hesabını yapıyorlar. Ama bu milletin siyasi feraseti çok yüksek, bu tuzağa yüce Türk milleti düşmez Allah’ın izniyle. Görüyor kimin ne kadar samimi olduğunu biliyor, gerekli cevabı da 2023’te verecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Millet İttifakı HDP ile birlikte ve şuan gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum" MHP Bölge İstişare Toplantısı 12 il yöneticilerinin katılımıyla Erzincan’da gerçekleşti
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Millet İttifakı ...
(Özel) Kemaliyeli kadınların pestil mesaisi Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Kemaliye’de kadınların zorlu pestil ve pekmez yapımı imece usulü ile eğlenceli hale geliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kemaliyeli kadınların pestil mesaisi Dutun ...
(Özel) Trafik kazası sonrası can pazarı Otomobille sulama kanalına düşen 2 genci kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER (Özel) Trafik kazası sonrası can pazarı Otomobille ...
Erzincan’da lisedeki bir sınıf karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzincan’da lisedeki bir sınıf karantinaya alındı
Şarampole uçan otomobildeki 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Şarampole uçan otomobildeki 3 yaralı itfaiye ...
Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına ...
ERGAB Başkanı Sevim güven tazeledi
YEREL HABERLER ERGAB Başkanı Sevim güven tazeledi
Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı: Antioksidan bakımından zengin beslenme
YEREL HABERLER Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı: Antioksidan ...
Erzincan’da “zoonoz” hastalıklar ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da “zoonoz” hastalıklar ile mücadele devam ...
Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği
YEREL HABERLER Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde ...
Hacı Hafız Mezarlığı yoluna sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Hacı Hafız Mezarlığı yoluna sıcak asfalt döküldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.