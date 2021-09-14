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Erzincan'da 2021 Ağustos ayında 325 konut satıldı

İHA

Erzincan'da 2021 Ağustos ayında 325 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Erzincan'da 2021 Ağustos ayında 325 konut satıldı.
Türkiye genelinde Ağustos ayında 141 bin 400 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.
İpotekli konut satışları 27 bin 375 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 114 bin 25 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 114 bin 25 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.
İlk defa satılan konut sayısı 42 bin 639 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 98 bin 761 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.
Konut satışları OcakAğustos döneminde yüzde 21,7 azaldı. Konut satışları OcakAğustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 azalışla 801 bin 995 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 67,9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17,9 artışla 649 bin 899 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azalışla 558 bin 806 olarak gerçekleşti.
Yabancılara Ağustos ayında 5 bin 866 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, OcakAğustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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