Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Şehir genelinde asfalt serim, kaldırım ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun yeni yollar açılarak yaya ve araç trafiği rahatlatılırken, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da planlı bir şekilde yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Başbağlar Mahallesinde yeni imara açılan yolda sıcak asfalt çalışması yaptı. Belediyenin Kilit Parke Üretim Tesisinde imal edilen parkeleri şehrin dört bir yanına döşeyen ekipler, Yunus Emre Mahallesi 550. sokakta kilit parke kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Şehir merkezinde ve yaylalarımızda sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla yolları yenilerken, yeni yollar açmaya da devam ediyoruz. Amacımız, hemşerilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. Şehrimizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

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