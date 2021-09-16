Erzincan’da “Yaşam ve Beceri Atölyesi” açılışı yapıldı

Erzincan’da Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda, öğretmen ve hayırseverlerin desteği ile yapılmış olan Yaşam ve Beceri Atölyesi açılışı yapıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu ve Hürriyet Turizm Otelcilik Meslek Lisesinde incelemede bulundular. Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda, tamamen öğretmen ve hayırseverlerin desteği ile yapılmış olan Yaşam ve Beceri Atölyesi açılışına katılan Vali Makas Okulun kütüphanesi ve yeniden düzenlenen FCL sınıflarını inceledi.

Ayrıca, U15 Avrupa Şampiyonasında birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere okul idaresi tarafından hediye edilen dizüstü bilgisayarları takdim edildi. Vali Makas ve Aziz Gün, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesinin çalışmaları hakkında bilgi almak üzere, Döner Sermeye İşletmesine ait mutfağı ziyaret etti. Döner Sermaye İşletmesi hakkında açıklamalarda bulunan Aziz Gün, "Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için beslenme ilkeleri ve kalori değerlerine göre bu mutfakta öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerimiz tarafından yemek hazırlanmaktadır. Merkez ilçe başta olmak üzere Üzümlü, Tercan, Kemah ve İliç ilçelerimizdeki bin 968 öğrencimiz bu hizmetten her gün yararlanmaktadırlar. Öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkıda bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise "Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm ve Otelcilik alanında eğitim sağladığı gibi taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin dengeli beslenmesi için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Günümüzde en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve erken ölümlere yol açan kronik hastalıkların temelinde, yetersiz ve dengesiz beslenme bulunmaktadır. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü, bu sebepten oluşan hastalıklarla mücadele eder hale gelmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü hastalıktan korumak için Valilik olarak gerekli özeni göstermekteyiz. Bu hizmetin yerine getirilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

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