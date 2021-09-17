Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim Uygulaması"

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve öğrencilerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da okulların yüz yüze eğitime açılması ile birlikte yoğun bir mesai harcayan Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevreleri ve oyun alanlarında denetimlerde bulundu.

Uygulama kapsamında okul etrafında bulunan internet kafeler denetlendi. Ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

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