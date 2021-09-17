Tercan Salgın Denetim Ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

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Erzincan’ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Korona virüs vaka sayısının artışa geçmesi üzerine Tercan Salgın Denetim Ekipleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi.

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