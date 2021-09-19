MHP Erzincan İl Başkanı Aksu: “Gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz”

MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz” dedi.

MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı karar ile Gazilik unvanı verilen ve en büyük Gazi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bugüne kadar şehit ve gazi olmuş Türk Ordusu’nun bütün kahramanlarını 19 Eylül Gaziler Günü’nde bir kez daha saygıyla hatırlıyor ve hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri kahramanca mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır.

Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar karşılarında daima “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.

Fedakar gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü‘nü kutlar, şanlı tarihimizin mimarı olan, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

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