Erzincan Milletvekili Çakır: “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir”

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” dedi.

Milletvekili Burhan Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin 100. yıldönümü ile birlikte, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onur gününü hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk Milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir.

Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu yüce makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığını, huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakârlığı ortaya koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize verilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir.

Bugün birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir gündür. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize kast eden saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan her türlü saldırılar karşısında, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kararlı bir duruş sergileyeceğine inanıyorum.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum"

