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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İHA

Erzincan’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Erzincan’da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Belediye Sarayı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
19 Eylül Gaziler Günü Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Törende sırasıyla Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi çelenklerinin sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparak; “19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür” dedi.
Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş konuşmasının devamında şunları kaydetti;
“19 Eylül gaziler günü, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM tarafından gazi unvanı ile taçlandırdığı gündür. 19 Eylül gaziler günü, bedeli kanla ve canla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların, gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. Türk’ün Anadolu’daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip, vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’den Anadolu’ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk ordusu, Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya’da, 22 gün ve 22 gece süren, dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakla bulan yunan ordusu, bir sene sonra Dumlupınar’da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922 de topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya meydan muharebesi, türkün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölümkalım mücadelesi olmuştur. Yaklaşık 238 yıldır Avrupa’dan geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya meydan muharebesi, kurtuluş savaşının seyrini ve kaderini değiştirmiş, kısacası Anadolu’nun düşmandan kurtuluşu için bir kırılmadır. Türk milleti adına TBMM’si 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına, zaferin mimarı, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesini tevcih etmiştir.
Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi; ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ deyişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin, doğu Akdeniz’de, Suriye ve Irak’ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Onların maşası terör örgütlerinin hedefleri, ülkemizde karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratmak, Türkiye cumhuriyetini bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek, dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr’i gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk silahlı kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucuları ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş, hüsrana uğratılmıştır.
Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekûn saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi, gaziler günü münasebetiyle rahmetle minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum.”
Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek Şube Başkanı Sabri Taş ve gazilerle bir süre sohbet ettiler.
Düzenlenen törene, Erzincan protokolünün yanı sıra Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

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