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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi

İHA

Erzincan’da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi

Erzincan’da, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesinin önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon, çiçek ve çeşitli objelerle süsleyerek vatandaşları bisiklet sürmeye teşvik etti. Saat Kulesinde başlayan organizasyon Erzincan Belediyesi’ne kadar bisiklet sürülmesiyle devam etti. Erzincan’da ilki 2019 yılında yapılan organizasyonun, Türkiye’de 75, Dünyada 80, toplamda 155 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiği belirtildi.
Organizasyon sorumlusu Zehra Gök, etkinliğin amacından bahsederek, “Amacımız trafikte herkesin bisiklet kullanması ve araçların bu kadar fazla olmaması. Bu yüzden etkinliği Avrupa Hareketlilik haftasında gerçekleştiriyoruz. Kadınların rahatça, istediği kıyafetlerle sokaklarda özgürce bisiklete binebilmesini amaçlıyoruz.” dedi.
Süslü bisikletler olarak daha güvenli sürüş için bisiklet yolu istiyoruz diyen Gök,” Araçlıların bisikletlileri görmesini istiyoruz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Süslenerek de dikkat çekiyoruz. Bu kadın ve taban hareketi. Herhangi bir dernek, kurum ya da kuruluşa üye değiliz. Gönüllü kadınların sene de 1 kere katıldığı ve düzenlediği bir etkinlik. Bu etkinlikte çok önemli bir detay daha var. Hayatını kaybeden bisiklet sürücüleri çok fazla buna dikkat çekip farkındalık oluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
2 çocuğuyla organizasyona katılan Hilal Sarıyer ise, “Erzincan’da böyle bir etkinlik olması bizi mutlu etti. Çoocuklarla yapabileceğim bir etkinlikte o yüzden katılmak istedim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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