Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesinin, vatandaşların daha temiz bir şehirde yaşamasını sağlamak, temizliği yaygınlaştırmak ve yaşam tarzı haline getirmek için başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Erzincan Belediyesi tarafından tüm mahallelerde başlatılan çevre temizlik çalışmaları hızını kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından günlük olarak yapılan cadde, sokak, meydan süpürme, atık toplama işlerine ilâve olarak, şehrin dört yanında çok sayıda ekiple temizlik ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları temizlik çalışmaları kapsamında ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor. Şehir merkezinde ve mahallelerinde çalışmalar devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlenerek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. Mahallelerde ibadethaneler, muhtarlıklar, park ve bahçeler gibi vatandaşların sık bulunduğu mevkilerde, temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüren ekipler süpürme, yıkama ve mıntıka temizliği ve genel temizlik yaparak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Genel temizlik çalışmaları kapsamında son olarak Yavuz Selim Mahallesinde çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.