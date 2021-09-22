Kaymakam Gülderen, pazar yerini denetledi

Erzincan Çayırlı İlçesi Kaymakamı Ahmet Gülderen, Covid19 ile mücadele kapsamında pazar yerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Kaymakam Gülderen, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, pazar yerleri ile ilgili talep ve görüşleri dinledi. Covid19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik konusunda vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini isteyen Gülderen, vatandaşlara hayırlı alışverişler dilerken pazarcı esnafına da bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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