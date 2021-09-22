Bağıştaş 1 Barajı ve HES enerji üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Karasu Nehri üzerinde bulunan “Bağıştaş 1 Barajı ve HidroElektrik Güç Santrali (HES)” bölgede 165 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Karasu Nehrinin mevcut su potansiyelinden yararlanarak enerji üreten Bağıştaş 1 Barajı ve HES, yılda ortalama 502 bin 72 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile 165 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp bölgeye hayat veriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.