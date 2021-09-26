Başkan Aksun: “İtfaiye çalışanları, insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, her yıl 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak büyük bir özveri ile vatandaşların ve diğer canlıların yardımına koşan itfaiye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Askun, mesajında; itfaiyeciliğin önemine değinerek, "İtfaiye çalışanları, insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Son zamanlarda ülke olarak yaşadığımız yangın ve sel felaketlerinde kahraman itfaiyecilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Erzincan Belediyesi olarak, İtfaiye ekiplerimizi gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkânlarından en üst düzeyde faydalanan bir ekip haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. 24 saat esasıyla görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda çalışan personelimiz başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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