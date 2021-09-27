Erzincan Kemah İlçe Hastanesi’nde HAP masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

Erzincan Kemah İlçe Hastanesi’nde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde her yıl düzenli olarak yapılan masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve UMKE birim personellerinin gözetiminde afet ya da acil durumlara hazırlıklı olunması amacıyla oluşturulan HAP masa başı tatbikatlarında hastane personellerine afet ve acil durumlarında görev dağılımı yapılarak, personellerin nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı.

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