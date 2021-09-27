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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ballı Barajı tamamlandığında 11 bin dekar araziyi sulayacak

İHA

Ballı Barajı tamamlandığında 11 bin dekar araziyi sulayacak

Erzincan'da yapımı sürdürülen Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisi sulanabilecek.
DSİ Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çalışmaları devam eden Erzincan merkez Ballı Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 11 bin 570 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.
Baraj 2024 yılında tamamlanacak. Barajda dolusavak, yol ve gövde kazıları ile derivasyon tüneli yapımına devam edilmekte. Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon m3 olan Erzincan merkez Ballı Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 520 bin 500 TL katkı sağlanması hedeflenmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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