Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 28, Erzincan'da 24, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars ve Bayburt'ta 19, Ardahan'da 16 derece olacak.

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