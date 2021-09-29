Her göz kızarıklığı Covid-19 anlamına gelmiyor

Sonbahar mevsimi pek çok alerjik hastalığı da beraberinde getiriyor. Gözde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi şikâyetlerin habercisi olan mevsimsel göz alerjisi de bunların başında geliyor. Prof. Dr. Budakoğlu, “Her göz kızarıklığı Covid19 anlamına gelmiyor” dedi.

Mevsim geçişlerinde kendisini gösteren alerjik konjonktivite hakkında bilinmeyenleri anlatan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Budakoğlu, göz alerjileri ve tedavileri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Her göz kızarıklığı Covid19 anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Özlem Budakoğlu, “Mevsimsel olarak gözün kızarıklığına sebep olan bazı hastalıklar vardır. Örneğin bahar döneminde yaza doğru alerjik nedenlerle göz kızarıklıklarını çok görüyoruz. Buna bağlı sulanma, kaşıntı oluyor. Kışın ise çoğunlukla viral konjonktiviteler görüyoruz” dedi.

Covid19 döneminden öncede biz kışın kalabalık yerlerde yaşayan kişilerde, okullarda, kışlalarda yoğun kalabalığın yaşandığı büyük evlerde aile içerisinde de kış mevsiminde viral konjonktivite dediğimiz virüslerin çok görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Budakoğlu, “Kapalı ortam ve kalabalıkların olduğu ortamlarda bu virüsler çok kolay yayılıyor. Korona virüste bildiğiniz gibi bir virüs. Korona virüste göz kızarıklığıyla, elin göze temasıyla çok kolay bulaşabilen bir virüs olduğu pandemi döneminde anlaşıldı. Biz biliyoruz ki korona virüs de viral konjonktivitelerde görüldüğü gibi elle temas veya havadan da kalabalık ortamlarda bulaşabiliyor. Damlacık enfeksiyonu ile göze gelebilecek tek bir partikülün gözde enfeksiyon yaparak sistemik olarak korona belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Pandemi döneminde kalabalık alanlarda durmamak çok önemli. Bilindiği gibi bu dönemde sosyal mesafe bundan dolayı çok önemli. Kalabalık ortamlar, klima ile havalandırılan ortamlar da çok uzun süreli bulunmamak gerekir. Kışla ve okullar biraz daha risk olduğundan okulların seyreltilmiş olarak açık olması önemli. Maskenin de önemli olduğunu belirten Budakoğlu, kalabalık alanlara girilecekse gözü ve yüzü de koruyacak siperde kullanılması gerekli, virüse yakalanmamanın en önemlisi el hijyeni, temizliği. Eller sıklıkla dezenfekte edilmeli ve yıkanmalı. Göz kaşıntısı durumun da el ile gözü kaşımamalı. Göz kaşıntıları başka konjonktivitelerde de görülüyor. Elimizi mümkün olduğu kadar batmada, yanmada, kaşıntıda çok fazla göze götürmemek önemli.

Kızarma ve kaşıntı gibi şikâyetlerde pandemi korkusundan dolayı hastalarımız hastaneye gelmekte tereddüt ediyorlar. Göz hastanemiz kalabalıktan uzakta alanda bulunduğundan hastaların gelmelerinde sakınca yok. Kızarıklık, çapaklanma şikâyetleri olan kişiler ilk olarak kendi hijyen kurallarına uymaları, geçmiyorsa mutlaka muayene için gelmelerinde fayda var. El ile göze temastan mümkün olduğunca kaçınılmalı sadece kâğıt havlu ile bir kerelik kullanılması ve tekrar kullanım da yeni bir kâğıt havlu alınması da önemli. Yüz havluları aile içerisinde ayrı kişiler aynı havluyu asla kullanmamalı. Bu tür Konjonktiviteler bir gözden diğerine de rahatlıkla geçebiliyor. Okula giden çocukların bu Konjonktiviteyi getirme riski de var dolayısıyla aile bireylerine bulaştırabilir. Bu sadece Korona virüs için değil basit Konjonktivitelerde bu mevsimsel dönemde sıklıkla görülebiliyor. Hastaların göz hastanemize geldiklerinde tedavi şekillerine göre ilaç tedavisi de uygulana biliniyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.