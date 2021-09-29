Erzincan Baro Başkanı Aktürk mazbatasını aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Barosunda hafta sonu gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 110 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Adem Aktürk, mazbatasını aldı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'ın elinden aldı.

Odabaş, yeniden başkanlığa seçilen Aktürk’ü tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.