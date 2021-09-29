İl Milli Eğitim Müdür Gün, okullarda incelemede bulundu

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretlerine merkezdeki TOBB Binali Yıldırım İmam Hatip Lisesi, Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu, Zeynep Mustafa Han İlkokulu okulları ve Yalnızbağ Ortaokulu, Yalnızbağ İbni Sina İlkokulu, Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Kavakyolu İlkokulu, Tamer Meriç İlkokulu ile devam etti.

Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gün, salgın sürecinden normalleşmeye geçiş süreci hakkında konuştu. 1,5 yıllık pandemi sürecinin öğrencileri olumsuz etkilediği, bu etkileri yok etmek için daha çok çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Gün, “Uzaktan eğitim sürecinde ulaşamadığımız hedef kazanımlara ulaşabilmek için bu süreçte daha çok gayret göstereceğinize olan inancım tamdır.” dedi.

Pandemi süresince maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Destekleme Yetiştirme Kurslarına öğrencilerin katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Liselerde, alan seçimlerinde rehberliğin çok önemli olduğunu belirten Aziz Gün, bu konuda rehber öğretmenlere ve diğer öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

TÜBİTAK ve Teknofest proje yarışmalarına katılımın teşvik edilmesi gerekliliği üzerinde duran Aziz Gün, tüm çalışma ve gayretlerinden dolayı öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı.

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