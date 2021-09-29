İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımlarıyla, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Programı” yapıldı.

Programa esnaf, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler de katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşmasına, Ahi Evranı Veli'nin hatırasının yâd edilmesi gerek değerlerimizin korunması ve geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşıdığının bilinmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Ahilik kültürünün, 13. yüzyılda Ahi Evranı Veli tarafından Anadolu'da kurulmuş sosyal ve ekonomik bir örgütlenme şekli olduğunu, bu kurumun Anadolu'da, yaşamış olan Türk halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlakî yönden ise gelişmelerini sağlamış, Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin tesis edilmesine de öncülük etmiş bir kurum olduğunu söyleyen Aziz GÜN, ekonomik ve sosyal hayatımızın gelişmesinde önemli bir yeri olan Ahilik kültürünün milletimiz tarafından günümüze kadar yaşatılarak aktarılmış olmasının Türk kültürü açısından önemini vurguladı.

Sözlerine Ahiliği anlatarak devam eden Gün, “Ahiler bazı yönleriyle gazileri hatırlatır; onlar da gözlerini budaktan sakınmayan yiğit kişilerdir. Fakat gayeleri savaş değil barıştır. Çalışan esnaf sınıfını, şehir halkını dış ve iç düşmanlardan korurlar. Selçuklu Devleti yıkıldıktan ve devlet otoritesi yok olduktan sonra esnaf tabakasına mensup kişiler, kendi aralarında bir korunma teşkilatı kurmuşlardır. Hamdolsun bugün çok güçlü bir devletimiz var. Her alanda büyük atılımlar yapan kendi silah sanayisini, fabrikasını kurmuş, her geçen gün büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Dönemsel krizler elbette olacaktır. Erzincan’daki tüm esnaf kardeşlerimizin kardeşlik hukukuna bağlı kalacağına yürekten inanıyorum. İlmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik teşkilatının günümüzde de devam etmesi için maarif kadromuz üzerine düşeni yapmaktadır.” dedi.

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