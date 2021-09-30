Erzincan’da yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde yolların daha kullanışlı ve güvenilir hale gelmesi için yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi geçiş güzergâhındaki refüjler yeniliyor. Karaağaç Mahallesinde bulunan 774 sokakta 800 m uzunluğunda bulunan refüjde Belediye ekiplerinin başlattıkları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler refüj yenileme, bordür döşeme, toprak tesviye ve bakım çalışmalarını yakın zamanda tamamlayacaklar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Üst yapı alanında yaptığımız çalışmalarla şehrimizi yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz. Şehir genelinde yolların daha kullanışlı ve güvenilir hale gelmesi için yapım ve onarım çalışmalarımız kapsamında Karaağaç Mahallesi 774 sokakta refüj yenileme çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışma ile sokağı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

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