Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Erzurum kara yolu üzeri Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum yönüne seyir halindeki 34 UHD 36 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.