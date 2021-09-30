Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan Erzurum kara yolu üzeri Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum yönüne seyir halindeki 34 UHD 36 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.