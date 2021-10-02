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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: 24Erzincanspor - Pendikspor: 1 - 0

İHA

2. Lig 5. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u konuk eden 24Erzincanspor, maçın 80. dakikasında Oktay Balcı'nın attığı golle sahadan 10 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

2. Lig: 24Erzincanspor - Pendikspor: 1 - 0

2. Lig 5. hafta karşılaşmasında Pendikspor’u konuk eden 24Erzincanspor, maçın 80. dakikasında Oktay Balcı’nın attığı golle sahadan 10 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xxx, Salih Burak Demirel xxx, Furkan Ulu xxx

24Erzincanspor: Murat Can Yıldız xxx, Yunus Emre Çakır xx, Uğurcan Bekçi xx, Atalay Yıldırım x (Dk. 46 İbrahim Can Köse xx), Mümin Talip Pazarlı xx, Rıdvan Türker xx, Ozan Papaker x (Dk. 78 Oktay Balcı xxx), Sefa Akgün xxx, Muhammed Demirci xx (Dk. 78 Emirhan Karagülle x), Mustafa İnan xx (Dk. 88 Birhan Vatansever x), İlyas Yılmazer xx

Pendikspor: Haydar Yılmaz xx, Doğan Can Otman x, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Onur Eriş x (Dk. 70 Görkem Bitin x), Çağrı Giritlioğlu xx, Serdar Cansu x, Uygar Mert Zeybek x(Dk. 43 Burak Aydın x), Zahit Fındık xx (Dk. 86 Volkan Okumak x), Serdar Deliktaş xx, Mesut Özdemir x (Dk. 86 Doğanay Kılıç x), Tarık Tekdal xx

Goller: Dk. 80 Oktay Balcı (24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Mustafa İnan, Oktay Balcı, Uğurcan Bekçi (24Erzincanspor), Serdar Cansu, Mesut Özdemir (Pendikspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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