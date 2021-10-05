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Erzincan’da kışın habercisi lahana tezgahlarda yerini aldı

İHA

Erzincan’da kışın habercisi lahana tezgahlarda yerini aldı

Erzincan'da kış sezonunun gözde ürünlerden olan lahana havaların soğuması ile birlikte hasadı yapılarak tezgâhlarda yerini aldı.
Doğal yapısıyla ve uzun süre çürümemesi nedeniyle Erzincanlı vatandaşlar tarafından yoğun olarak talep edilen lahana, başta turşusu olmak üzere çorbası ve dolmasıyla şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor.
Erzincan Buğday Meydanında bulunan pazarda büyüklüğüne ve cinsine göre 1520 lira arasında satışa sunulan lahananın fiyatı tüketiciyi ve pazar esnafını memnun etti. Buğday Meydanında lahana satışı yapan pazar esnaflarından İbrahim Kurt, satışlardan memnun olduğunu belirterek, “Kimyasal, hiçbir gübre kullanmadan organik olarak üretiyoruz lahanaları. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınlar turşu hazırlığına başladı. Lahana sağlığa çok faydalı bir sebze. Bu yüzden özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Çok şükür satışlarımızda iyi gidiyor.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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