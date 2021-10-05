Erzincan’da süt mısır tezgâhlardaki yerini aldı

Erzincan’da vatandaşların severek tükettiği zengin besin kaynağı olan süt mısır, pazar tezgâhlarında satışa sunuldu.

Protein ve sodyum açısından zengin olmasıyla birlikte sağlığa oldukça faydalı olan süt mısıra Erzincanlı vatandaşlardan ilgi yoğun oldu. Satışlar hem esnafı hem de tüketiciyi memnun etti.

A,B,C vitaminleri ile fosfor, magnezyum, demir, potasyum ve manganez gibi mineralleri içeren süt mısırın tanesi 2 TL’den , 6 tane ise 10 TL’den alıcı buldu.

Erzincan Buğday Meydanında bulunan pazarda mısır satan esnaf Umut Karakuş, mısırın faydalarından bahsederek, “Uzun zamandır pazarlarda mısır satıyorum. Mısır, zinde tutar, kansızlığa iyi gelir, bağışıklığı güçlendirir. Oldukça faydalıdır. 7'den 70'e her kesimin damak zevkine hitap eder. Erzincan’da da çok sevilerek tüketilir, hatta Erzincan’ın ideal lezzet duraklarından biridir.” şeklinde konuştu.

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