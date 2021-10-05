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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBYÜ 30 öğretim üyesi alımı için ilana çıktı

İHA

EBYÜ 30 öğretim üyesi alımı için ilana çıktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 30 öğretim üyesi alımı yapacak.
4 ekim 2021 tarihinde yayımlanan ilanda son başvuru tarihi 18 ekim 2021 olarak açıklandı.
EBYÜ 2547 sayılı kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği kadrolarına atama ve yükseltilme uygulama esaslarına göre öğretim üyesi alımı yapacak.
Başvuru yapacak adayların http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayınlanan kılavuzdan ulaşabilecek. Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekiyor.
Bu çerçevede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesine 4, Fen Edebiyat Fakültesine 6, Güzel Sanatlar Fakültesine 1, Hukuk Fakültesine 4, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2, İlahiyat Fakültesine 1, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokuluna 1, MühendislikMimarlık Fakültesine 1, Refahiye Meslek Yüksekokuluna 1, Tıp Fakültesine 8 ve Eczacılık Fakültesine 1 olmak üzere toplamda 30 Öğretim Üyesi alınacak.
EBYÜ tarafından yapılan duyuruda ilanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkının üniversiteye ait olduğu belirtildi.

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