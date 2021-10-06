İtfaiye personeline asansör eğitimi verildi

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Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü personellerine asansörün çalışma işleyişi ve asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi. Makine Mühendisleri tarafından verilen eğitimde, personeller asansörün çalışma mantığını ve arızalara müdahale etme gibi konular ele alındı.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş; "Personelimize, asansörde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma operasyonlarında görevli personelimize asansör kurulumu ve montajı yapan mühendislerden eğitim aldırdık. Amacımız personellerimizin karşılaşabilecekleri asansör çeşidine göre daha hızlı hareket edip mahsur kalan vatandaşlarımızı daha çabuk kurtarmalarını sağlamak" dedi.

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