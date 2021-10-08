İl Sağlık Müdürü Hirik, sağlık merkezlerinde incelemede bulundu

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kentteki sağlık merkezlerinde incelemelerde bulunarak aşı kampanyasının uygulanması ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Korona virüsle mücadele, aşı kampanyasının uygulanması ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İzzetpaşa Aile Sağlığı Merkezi, Mengüceli Aile Sağlığı Merkezi ve Geçit Aile Merkezine ziyarette bulundu.

Ziyarette aile hekimleri ile yapılan çalışmaları ve aşılama uygulamalarını istişare eden İl Sağlık Müdürü Hirik’e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Yasin Bilgin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Ömer Alp ve Şube Müdürü Adem Yusuf Kasımoğlu eşlik etti.

Sağlık Müdürü Erkan Hirik, personellerle sohbet ederek, aşılama süreci ve pandemi de gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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