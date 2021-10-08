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Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 - 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı Yıldırım: “1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numarayız”

İHA

Binali Yıldırım, EBYÜ 2021 - 2022 akademik yılı açılış törenine katıldı Yıldırım: “1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numarayız”

Erzincan’daki adını taşıyan üniversitenin 20212022 akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye’nin yurt hususunda 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numara olduğunu söyledi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2021 2022 akademik yılı açılış töreni Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti. Programa, Binali Yıldırım, kent protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program müzik dinletesiyle devam etti.
Programın ilk konuşmasını öğrenciler adına Esra Şahin yaptı. Daha sonra EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite hakkında istatistik bilgiler vererek her yıl daha fazla büyüyen bir üniversite olduklarını dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere hitap eden AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme gelen yurt sorununun büyük kısmının çözüme kavuştuğunu ifade etti.
Yıldırım, Türkiye’nin 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numara olduğunu kaydederek, “Biz iktidar olurken 1,5 milyon olan üniversite öğrenci sayısı bugün 8.4 milyona çıkmış. O zaman 170 bin kapasitemiz varmış çıkmışız 1 milyon 100 bine. Ama yetmiyor. Halada yapılanlar devam ediyor. Eğer pandemi olmasaydı bu inşaatı devam eden yurtlar da bitmiş olacaktı. Pandemi onu da olumsuz etkiledi. Buna rağmen şuanda 1 milyon üzerindeki yatak kapasitesiyle dünyada bir numarayız. Başka ülkede böyle bir kapasite yok. Bu bir. İkincisi eskiden en az 6 yatak vardı odalarda biz bunu üç yatağa bilemedin iki yatağa düşürdük. Odaları otel konforuna dönüştürdük. Bu da tabii kapasiteyi biraz düşürdü ama konforu artırdı. Odalarda banyo, tuvalet, duş yeriniz, çalışma masanız, dolaplarınız var. Bunlar gerekiyordu. İsveç’te görünce gıpta etmiştim ve burada da elhamdülillah bunu başardık. Yurt sorununa karşı valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz hızlı bir şekilde yer ayarlayarak herkese geçici barınmayı sağladılar. Değer miydi bu gürültüleri çıkarmaya. Elbette değmezdi. Önemli olan sorunun parçası olmak değil sorunun çözümü olmaktır. Günlerce konuşabiliriz. Kayıkçı kavgasını yapabiliriz ama bunun bizlere bir faydası yok. Siz çözüm bekliyorsunuz. İşte hayatımız boyunca, 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hep çözüm odaklı çalıştık. Sorunun parçası olmadık çözümün paydaşı olduk. Sorunları torunlara havale etmedik.” ifadelerine yer verdi.
Yıldırım’ın konuşmasının ardından hediye ve plaket takdimleri yapılarak akademisyenlere “Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Bilim, Sanat ve Spor” ödülleri verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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